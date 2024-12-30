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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аит-Нури набрал 7 фэнтези-очков с «Тоттенхэмом». У защитника 2 ассиста

Оба гола «Вулверхэмптона» были забиты с передач Раяна Аита-Нури. За матч у него 7 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе: +2 за игру, +6 за ассисты, -1 за пропущенные мячи.

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