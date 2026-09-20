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Трамп объявил о создании «Сил искусственного интеллекта»

Трамп объявил о создании «Сил искусственного интеллекта»

В США будут созданы «Силы искусственного интеллекта» для контроля над развитием ИИ, заявил американский президент Дональд Трамп 20 сентября в соцсети Truth Social.

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