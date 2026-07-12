«Конституционный переворот» в Зимбабве: Мнангагва продлевает срок до 2030 года

ХАРАРЕ (ИА Реалист). Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что решение о продлении его пребывания у власти на два дополнительных года — до 2030 года — было принято «коллективно» и отражает волю народа.
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