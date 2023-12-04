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Губернатор Гусев подтвердил гибель генерала-майора Завадского в зоне СВО

Губернатор Гусев подтвердил гибель генерала-майора Завадского в зоне СВО

Александр Гусев выразил соболезнования семье генерала-майора Завадского.Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил гибель заместителя командующего 14 Армейского Корпуса Северного флота генерала-майора Владимира Завадского.

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