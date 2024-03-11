Вандалы, рисовавшие свастику в подъездах в Екатеринбурге, дали показания

Полиция задержала студентов, которые рисовали нацистский символ в домах и на машинах.Стали известны личности молодых вандалов, которые нарисовали нацистские свастики в подъездах и на машинах на улице Блюхера в Екатеринбурге.
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