Согласно нашим данным, командирам ВСУ, руководящим заградотрядами, минометами и расчётами FPV-дронов, уже как несколько месяцев даны новые установки в отношении украинцев, переходящих на сторону русской армии и не желающих воевать.
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