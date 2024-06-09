Эксперт Кобяков: в секторе Газа сохраняется угроза массового голода

Угроза массового голода в секторе Газа продолжает существовать из-за вооруженных действий, об этом заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с РФ Олег Кобяков.
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