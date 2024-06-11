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Выборы в Германии уменьшили шансы Шольца на второй срок: Deutsche Bank

Выборы в Германии уменьшили шансы Шольца на второй срок: Deutsche Bank

БЕРЛИН (ИА Реалист). Давление на канцлера Германии Олафа Шольца усиливается после того, как крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) добилась значительных успехов на выборах в Европейский парламент.

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