Полицейские провели для нижегородских школьников занятия по финансовой грамотности

Под эгидой празднования 90-летия со дня образования подразделений ПДН и ЦВСНП органов внутренних дел Российской Федерации в школах №№ 131, 128 и 62 города Нижнего Новгорода прошли профилактические мероприятия, направленные на предупреждение вовлечения несовершеннолетних в мошеннические финансовые схемы и пропаганду законопослушного поведения.
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