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Царьград

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Балицкий сообщил о гибели пяти детей 25 июля в результате атаки

Балицкий сообщил о гибели пяти детей 25 июля в результате атаки

25 июля пять детей погибли в результате атаки на курорт в Кирилловке, Запорожская область, как сообщил губернатор Евгений Балицкий в обращении, опубликованном в День памяти детей — жертв войны в Донбассе, отмечаемый 27 июля.

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