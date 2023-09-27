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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Из диверсии на «Северных потоках» исключили украинский фактор

Из диверсии на «Северных потоках» исключили украинский фактор

Взрывы «Северных потоков» год назад не были никак связаны с Украиной, написал американский журналист Сеймур Херш.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
ТО, ЧТО ЭТО СДЕЛАЛИ США...БЫЛО ЯСНО С САМОГО НАЧАЛА.....Но И ГЕРМАНИЯ И ДРУГИЕ...БУДУТ ЯЗЫК В ЖОПУ ЗАСУНУВ МОЛЧАТЬ...ССУТ ...США САМЫЙ ОПАСНЫЙ И ГЛАВНЫЙ МИРОВОЙ БАНДИТ И МОШЕННИК...ВОР И ЛЖЕЦ...
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