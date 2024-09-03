"Целенаправленная политика": Путин назвал главную причину конфликта на Украине. Кто стоит за этой трагедией?

Президент РФ Владимир Путин© РИА Новости / Алексей Бабушкин 1,3K прочтений Вчера Президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Монголию дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", в котором рассказал, что стало главной причиной нынешней трагедии на Украине, раскритиковал создаваемые на Западе препоны российским журналистам и спортсменам, а также оценил развитие отношений с Улан-Батором.