На Урале нашлись продавцы шестой колонны

Некоторые продают относительно недорого, но после этого сообщения, очевидно, заломят цену. Многие россияне полезли в собственные кошельки проводить ревизию после новости о редких двухсотрублевых купюрах, которые перепродают по баснословным ценам.
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