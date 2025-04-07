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На Урале нашлись продавцы шестой колонны

На Урале нашлись продавцы шестой колонны

Некоторые продают относительно недорого, но после этого сообщения, очевидно, заломят цену. Многие россияне полезли в собственные кошельки проводить ревизию после новости о редких двухсотрублевых купюрах, которые перепродают по баснословным ценам.

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