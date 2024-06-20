Выпуск манги Elden Ring приостановлен, чтобы автор мог спокойно поиграть в Shadow of t...

Выпуск манги Elden Ring приостановлен, чтобы автор мог спокойно поиграть в Shadow of the ErdtreeСоздатель популярной манги Elden Ring приостанавливает производство, чтобы вместе со всеми поиграть в DLC Shadow of the Erdtree.
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