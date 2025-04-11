Дело Леонида Волкова* поступило в окружной военный суд для заочного рассмотрения

Новости внутренней и внешней политики в России

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя «Штабов Навального»** и сотрудника «Фонда борьбы с коррупцией» Леонида Волкова* поступило во 2-й западный окружной военный суд для заочного рассмотрения, сообщили РИА Новости в суде.