Дело Леонида Волкова* поступило в окружной военный суд для заочного рассмотрения

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя «Штабов Навального»** и сотрудника «Фонда борьбы с коррупцией» Леонида Волкова* поступило во 2-й западный окружной военный суд для заочного рассмотрения, сообщили РИА Новости в суде.
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