На базе МКОУ Станционно-Ояшинской СОШ Мошковского района Новосибирской области сотрудники подразделений Главного управления МВД России по Новосибирской области провели профилактическое мероприятие «Единый день профилактики» для учащихся 5–11 классов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Происшествия20 подписчиков
Свежие комментарии
- Председателем Сле...
- В День России под...
- Председатель СК Р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым