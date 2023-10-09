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США считают, что Израиль начнет наступление на ХАМАС в течение 2 дней

США считают, что Израиль начнет наступление на ХАМАС в течение 2 дней

Global Look Press/Ahmed Zakot/Keystone Press Agency Администрация президента США считает, что Израиль начнет наземное широкомасштабное наступление на ХАМАС в течение одного-двух дней, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве Соединенных Штатов.

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