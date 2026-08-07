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НПЗ Индии стали активно закупать нефть из Анголы и ДР Конго

НПЗ Индии стали активно закупать нефть из Анголы и ДР Конго

Индия начала ускоренно перестраивать систему закупок нефти, стремясь снизить зависимость от традиционных поставщиков из Персидского залива и одновременно сохранить гибкость на мировом энергетическом рынке.

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