НПЗ Индии стали активно закупать нефть из Анголы и ДР Конго

Индия начала ускоренно перестраивать систему закупок нефти, стремясь снизить зависимость от традиционных поставщиков из Персидского залива и одновременно сохранить гибкость на мировом энергетическом рынке.
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