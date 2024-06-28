"Это их люди". В Турции заметили странную вещь: ИГИЛ* упорно игнорирует две страны мира

© AP Photo / Michael ProbstСегодня 4,4K прочитали После теракта в Дагестане мир вновь говорит о силах, стоящих за ИГИЛ*, пишет Milliyet.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Суоми в очередном пролёте: Россия намерена вернуть "Невский судостроительный завод" под юрисдикцию РФ
- Долгожданная охота за "Жнецами" США над Чёрным морем: РЭБ сожгла электронику "Тритона". МиГи "избавились" от Global Hawk - источники
- Россия нашла необычный способ поквитаться с Америкой за санкции: вывоз редкоземельных металлов в США будет блокирован
Свежие комментарии