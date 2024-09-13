СМИ сообщили о возможной причине гибели экс-главы воздушной разведки ДНР

Бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Лысаковский, известный под позывным «Гудвин», вместе с еще одним опытным бойцом — «Эрнестом» погиб на передовой после неожиданного перевода в штурмовую группу, 13 сентября сообщил автор Telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник.