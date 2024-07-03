Автобус с белорусскими туристами на большой скорости разбился о столб в Турции

Автобус с туристами из Белоруссии попал в очень жёсткую аварию в турецкой провинции Анталья.Водитель микроавтобуса, собиравший с отдыха туристов из отелей Алании для доставки в аэропорт Антальи, не справился с управлением и разбился об опорный столб на трассе между двумя курортными городами.