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«А мне двадцать лет еще не было, когда стал комбатом». Герой Советского Союза артиллерист Владимир Грицков

«А мне двадцать лет еще не было, когда стал комбатом». Герой Советского Союза артиллерист Владимир Грицков

﻿﻿Артиллерист Владимир Грицков в годы Великой Отечественной войны сражался от Ржева до Праги. На фронте он проявил себя как храбрый и опытный офицер.

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