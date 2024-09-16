Экс-гендиректор "Спартака" Первак: Станкович пока себя не проявляет

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Первак высказался о работе нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича после выездной ничьей команды в Каспийске с махачкалинским "Динамо" (1:1) в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.
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