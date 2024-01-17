Ставка на долгосрочные вклады и новое ужесточение льготной ипотеки. Обзор Банки.ру

Россияне сделали ставку на долгосрочные вклады, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ВТБ. По словам начальника управления «Сбережения» банка Натальи Тучковой, со второго полугодия 2023 года розничные клиенты начали удлинять сроки своих пассивов, но основной рост начался с сентября.