Ставка на долгосрочные вклады и новое ужесточение льготной ипотеки. Обзор Банки.ру

Россияне сделали ставку на долгосрочные вклады, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ВТБ. По словам начальника управления «Сбережения» банка Натальи Тучковой, со второго полугодия 2023 года розничные клиенты начали удлинять сроки своих пассивов, но основной рост начался с сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии