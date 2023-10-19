Больше не слухи. КНДР начала поставки оружия в Россию?

Борис Александров Пригожин был не прав, говоря о снарядном голоде, обратите внимание на цифры передачи военного имущества после расформирования ЧВК "Вагнер", не последнее место там занимают снаряды, об отсутствии который говорил Е.Пригожин. Или он лукавил, играл на публику?! Заигрался???

ВШ Владимир Шабалин А, может, он так орал про снарядный голод, чтобы дезинформировать ВСУ ? У меня в то время такая мыслишка присутствовала. Возможно, был у Пригожина какой-то план...