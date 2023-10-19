Отношения России и Корейской Народно-Демократической Республики за несколько последних месяцев укрепились сильнее, чем за последние 30 лет.
Больше не слухи. КНДР начала поставки оружия в Россию?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Александров
Пригожин был не прав, говоря о снарядном голоде, обратите внимание на цифры передачи военного имущества после расформирования ЧВК "Вагнер", не последнее место там занимают снаряды, об отсутствии который говорил Е.Пригожин. Или он лукавил, играл на публику?! Заигрался???
Ответить
16 час.
ВШ
Владимир Шабалин
А, может, он так орал про снарядный голод, чтобы дезинформировать ВСУ ? У меня в то время такая мыслишка присутствовала. Возможно, был у Пригожина какой-то план...
Ответить
11 час.
Татьяна Петрова
План был, потому и шантажировал МО своим уходом с позиций, а потом и вовсе марш со всей боевой техникой на Москву устроил, лётчиков наших погубил. Хотел уголовным паханом сесть над всей Россией. Лично я могу это в какой мере оправдать либо псих.заболеванием или наркотой. Путин не зря о ней упомянул.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии