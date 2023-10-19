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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 034 подписчика

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Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    СПАСИБО ВАМ,ОЛЕГ!!Как всегда,ваши рассказы полны оптимизма!!!Вот и здесь мужчина встал и начал ходить именно благодар...Костыли
  • Элеонора Коган
    Да, это очень важно, когда есть для кого жить. Вот и я живу для своих кота и кошечки!!!Костыли
  • Анатолий Зотов
    Если сравнить Ксюшу и Лайму в одинаковом возрасте, то Ксюша  за модель прокатит. 😂😂😂У кормилицы проблемы

Больше не слухи. КНДР начала поставки оружия в Россию?

Больше не слухи. КНДР начала поставки оружия в Россию?

Отношения России и Корейской Народно-Демократической Республики за несколько последних месяцев укрепились сильнее, чем за последние 30 лет.

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Комментарии
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Борис Александров
Пригожин был не прав, говоря о снарядном голоде, обратите внимание на цифры передачи военного имущества после расформирования ЧВК &quot;Вагнер&quot;, не последнее место там занимают снаряды, об отсутствии который говорил Е.Пригожин. Или он лукавил, играл на публику?! Заигрался???
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16 час.
ВШ
Владимир Шабалин
А, может, он  так  орал про снарядный голод, чтобы дезинформировать ВСУ ?  У меня в то время  такая мыслишка присутствовала. Возможно, был  у Пригожина  какой-то план...
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11 час.
Татьяна Петрова
План был, потому и шантажировал МО своим уходом с позиций, а потом и вовсе марш со всей боевой техникой на Москву устроил, лётчиков наших погубил.  Хотел уголовным паханом сесть над всей Россией. Лично я могу это в какой мере оправдать либо псих.заболеванием или наркотой. Путин не зря о ней упомянул.
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11 час.

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