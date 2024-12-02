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Кафельников о допинг-скандалах: «Восхищаюсь тем, что сделала Шарапова»

Кафельников о допинг-скандалах: «Восхищаюсь тем, что сделала Шарапова»

Экс-первая ракетка мира комментировал допинг-дела Янника Синнера и Иги Швентек. «Оглядываясь в прошлое, я восхищаюсь тем, что сделала Шарапова! Сама созвала пресс-конференцию, пока никто ничего не сообщил!» – написал Кафельников.

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