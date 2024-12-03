Перед мостом в Петрозаводске произошло ДТП

Два автомобиля не поделили дорогу и столкнулись Две машины столкнулись в Петрозаводске. Видео с регистратора свидетеля происшествия появилось сегодня утром, 3 декабря, в сообществе «Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии».