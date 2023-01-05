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В Кузбассе родители родившихся 1 января детей получат по десять тысяч рублей

В Кузбассе родители родившихся 1 января детей получат по десять тысяч рублей

Акция «Родился ребенок» проводится в Кузбассе шесть раз в год.Родители 36-ти детей, родившихся в Кузбассе первого января в рамках традиционной для региона акции «Родился ребенок» получат от региональных властей выплату в десять тысяч рублей.

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