В Кузбассе родители родившихся 1 января детей получат по десять тысяч рублей

Акция «Родился ребенок» проводится в Кузбассе шесть раз в год.Родители 36-ти детей, родившихся в Кузбассе первого января в рамках традиционной для региона акции «Родился ребенок» получат от региональных властей выплату в десять тысяч рублей.
Акция «Родился ребенок» проводится в Кузбассе шесть раз в год.Родители 36-ти детей, родившихся в Кузбассе первого января в рамках традиционной для региона акции «Родился ребенок» получат от региональных властей выплату в десять тысяч рублей.
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