Политнавигатор «Путинский режим» не может быть реформирован, а только свергнут, однако западные элиты испытывают ужас перед этим.
«Чтобы свергнуть Путина» – Каспаров вознамерился «развалить Россию»
Комментарии
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AS
Aleksandr Sobolev
Давайте вспомним Вангу. Что она говорила? Мировой симитизм рухнет. 30 лет назад, время подходит. Всему своё время. Русская пословица, в Америке актх пословиц нет. Задорнов прав, они тупые! Главные главнюки. Авврашка Линкольн жидёныш...
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3 д.
ТШ
Татьяна Шаблий
Нашли "авторитета" Каспарова. Это давно история,в начале в хорошем проявлении,потом в гнилой,а сейчас никакой личности,все в нем разложилось до удобрения
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3 д.
ВД
Вовладар Даров
Шлепок коровий решил испорожнить запах, только забыл, что он уже высох!
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2 д.
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