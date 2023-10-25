«Чтобы свергнуть Путина» – Каспаров вознамерился «развалить Россию»

AS Aleksandr Sobolev Давайте вспомним Вангу. Что она говорила? Мировой симитизм рухнет. 30 лет назад, время подходит. Всему своё время. Русская пословица, в Америке актх пословиц нет. Задорнов прав, они тупые! Главные главнюки. Авврашка Линкольн жидёныш...

ТШ Татьяна Шаблий Нашли "авторитета" Каспарова. Это давно история,в начале в хорошем проявлении,потом в гнилой,а сейчас никакой личности,все в нем разложилось до удобрения