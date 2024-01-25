Биткоин-майнер Hut 8 отверг обвинения в манипуляции рынком при слиянии с US Bitcoin

Представители компании Hut 8 Corp., занимающейся добычей криптовалюты, ответили на скандальный отчет от JCapital Research, который обвинил биткоин-майнера в манипуляциях на рынке и создании рисков для акционеров.
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