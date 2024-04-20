Полиция обращается к гражданам в связи с исчезновением 19-летней девушки

В связи с исчезновением 19-летней девушки на одной из улиц Оргеева после того, как она села в попутный автомобиль, полиция обращается к гражданам, особенно к женщинам, с просьбой срочно сообщить, если у них были какие-либо сомнительные или преступные контакты с этим человеком.