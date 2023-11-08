Как «российский шпион» ушел от шведских спецслужб

Обвинявшийся Швецией в шпионаже гражданин России Сергей Скворцов оправдан @ Скриншот из видео Tекст: Станислав Лещенко Громкий шпионский скандал, начавшийся в Швеции год назад, обернулся провалом для местных спецслужб.
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