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Собянин: Суммарная длина всех эскалаторов БКЛ метро — более 7 км

На станциях БКЛ установлено 252 современных эскалатора, самый длинный подъемник установлен на станции «Марьина Роща», его длина составляет 130 метров.

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