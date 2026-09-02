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Американке вернули кольцо, потерянное 28 лет назад

Американке вернули кольцо, потерянное 28 лет назад

Жительнице США вернули кольцо выпускника, которое она потеряла 28 лет назад. Украшение нашли искатели сокровищ на дне озера в Нью-Йорке и вернули его владелице, сообщило издание UPI .

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