Военное обозрение

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Разработанный для Сухопутных войск ВС России ударный дрон «Сюрприз» вышел на этап испытаний

Разработанный для Сухопутных войск ВС России ударный дрон «Сюрприз» вышел на этап испытаний

Фото иллюстрационное Сухопутные войска ВС России уже в следующем году могут получить на вооружение новый ударный беспилотник, способный нести две мины калибра 82 мм.

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