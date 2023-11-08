Врач из Кузбасса рассказала, как восстановить легкие после пневмонии

Как отмечают врачи, заболевания органов дыхания зачастую возникают в нескольких случаях. Если человек длительное время находится в среде, где в воздухе содержится повышенное содержание вредных веществ (пыль, выхлопные газы, дым сигарет), в том числе на вредном производстве.
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