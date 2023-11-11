Фельдшер скорой помощи рассказала, как отправилась медиком-добровольцем на СВО

Бывший медик скорой помощи отправилась служить во взвод эвакуации в зоне спецоперации. В беседе с корреспондентом "Известий" Александром Устиновым фельдшер с позывным "Астра" призналась, что чувствует необходимость хоть чем-то помочь российским бойцам.
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