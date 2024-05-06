Комментатор Майков: Шестеркин может стать икс-фактором в серии с "Каролиной"

Комментатор и автор YouTube-канала "ХоккейФил" Филипп Майков рассказал "Газете.Ru", почему голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин может стать ключевым игроком в серии второго раунда Кубка Стэнли против "Каролина Харрикейнз".
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