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Комментатор Майков: Шестеркин может стать икс-фактором в серии с "Каролиной"

Комментатор Майков: Шестеркин может стать икс-фактором в серии с "Каролиной"

Комментатор и автор YouTube-канала "ХоккейФил" Филипп Майков рассказал "Газете.Ru", почему голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин может стать ключевым игроком в серии второго раунда Кубка Стэнли против "Каролина Харрикейнз".

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