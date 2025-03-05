Внимание, проверка! Сегодня на Кубани завоют сирены

Во сколько? 10:40 и 10:50 – предупредительный сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» 10:43 – перехват теле- и радиотрансляции Не беспокойтесь, это всего лишь плановая проверка системы оповещения! Что делать при звуке сирены? ✅ Сохраняйте спокойствие, оставайтесь дома или на рабочем месте.
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