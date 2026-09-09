Повседневная жизнь оккупированного Смоленска в цвете

В годы Великой Отечественной войны с 10 июля по 10 сентября 1941 года состоялось Смоленское сражение, которое существенно задержало наступление немецких войск на Москву.
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