Си Цзиньпин встретился с иностранными гостями, участвующими в Китайской международной конференции дружбы

Пекин, 11 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу в Пекине встретился с иностранными гостями, которые принимают участие в Китайской международной конференции дружбы и мероприятиях в честь 70-летия со дня учреждения Китайского народного общества дружбы с заграницей /КНОДЗ/.
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