Новый судья Шемышейского района принял присягу

Это стало известно от пресс-службы Шемышейского районного суда Пензенской области. Заседание президиума Пензенского областного суда, которое прошло в среду, 15 ноября, стало местом объявления о назначении Александра Бибичева на должность судьи Шемышейского районного суда.
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