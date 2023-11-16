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Свежие комментарии

Новый судья Шемышейского района принял присягу

Это стало известно от пресс-службы Шемышейского районного суда Пензенской области. Заседание президиума Пензенского областного суда, которое прошло в среду, 15 ноября, стало местом объявления о назначении Александра Бибичева на должность судьи Шемышейского районного суда.

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