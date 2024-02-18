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Израиль отверг одностороннее признание Палестины

Израиль отверг одностороннее признание Палестины

Израиль принял декларацию, отвергающую одностороннее признание Палестины Кабинет министров Израиля принял декларацию, отвергающую давление международного сообщества и возможность признания Палестинского государства в одностороннем порядке.

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