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Россиянам назвали распространенную ошибку при приеме антибиотиков

Россиянам назвали распространенную ошибку при приеме антибиотиков

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал россиянам распространенную ошибку при приеме антибиотиков. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он заявил, что при приеме антибиотиков не следует включать в рацион продукты, богатые кальцием.

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