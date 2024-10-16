Россиянам назвали распространенную ошибку при приеме антибиотиков

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал россиянам распространенную ошибку при приеме антибиотиков. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он заявил, что при приеме антибиотиков не следует включать в рацион продукты, богатые кальцием.