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Российские военнослужащие громят врага и технику ВСУ на Ореховском направлении

Российские военнослужащие громят врага и технику ВСУ на Ореховском направлении

Ваш браузер не поддерживает видео. По информации Минобороны России, операторы ударных БПЛА подразделений беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили личный состав противника и наземные роботизированные комплексы ВСУ вблизи Запорожья.

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