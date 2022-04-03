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Письма с Украины: «Боимся, что Россия выведет войска и оставит нас с озверевшими нацистами»

Письма с Украины: «Боимся, что Россия выведет войска и оставит нас с озверевшими нацистами»

О чем пишут русские, живущие на территориях, еще не освобожденных от киевского режима Если раньше русские украинцы еще могли шепотом поделиться своими чувствами со знакомыми и близкими, то с началом спецоперации быть русским стало просто опасно.

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