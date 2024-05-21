Кризис Зеленского: эксперты о главных политических событиях

С какими проблемами Зеленский и его офис столкнутся после 20 мая, когда истекает срок его президентских полномочий, и какие риски обостряются в связи с этим? Противостояние с Западом «в полном разгаре», заявил глава МИД Сергей Лавров, признав, что Европа не будет партнером для России как минимум на одно поколение.