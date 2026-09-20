FT: Украина лишилась сталелитейной промышленности после российских ударов

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Украина фактически лишилась своей сталелитейной промышленности. Об этом 20 сентября сообщает газета Financial Times со ссылкой на руководителя офиса гендиректора группы компаний "Метинвест" Александра Водовиза.
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