Минобороны РФ: ПВО за ночь сбили над территорией России 61 беспилотник Украины

Министерство обороны РФ в воскресенье, пятого января, сообщило, что российский системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили над территорией России 61 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины.
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