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Донецкая группа новостей

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ВВП России падает из-за толстых людей, следует из данных исследования ВШЭ

ВВП России падает из-за толстых людей, следует из данных исследования ВШЭ. По оценке специалистов, ущерб от заболеваний, связанных с лишним весом может достигать 1,25 трлн рублей или 0,7% ВВП.

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