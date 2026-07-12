ВВП России падает из-за толстых людей, следует из данных исследования ВШЭ. По оценке специалистов, ущерб от заболеваний, связанных с лишним весом может достигать 1,25 трлн рублей или 0,7% ВВП.
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ВВП России падает из-за толстых людей, следует из данных исследования ВШЭ. По оценке специалистов, ущерб от заболеваний, связанных с лишним весом может достигать 1,25 трлн рублей или 0,7% ВВП.
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